Liberalizzazioni, presentati 1.700 emendamenti

"Ma l'authority dei taxi a che serve?" Leggi e di' la tua 13:44 - Sono 1.700 gli emendamenti al decreto legge liberalizzazioni presentati per l'esame dell'Aula del Senato, il cui inizio è previsto per questa mattina. Le proposte di modifica sono state presentate da tutti i gruppi parlamentari. Il governo sta valutando l'ipotesi di chiedere il voto di fiducia.

Approvati 141 emendamenti

Taxi e Ici per la chiesa, professioni e farmacie, ma anche banche, gas e trasporti: questi i temi principali affrontati dai 141 emendamenti (sui 97 articoli originali) approvati dalla Commissione Industria del Senato al Dl sulle liberalizzazioni. Sono 119 le modifiche reali - che in alcuni casi hanno completamente riscritto un articolo - e 22 gli emendamenti fotocopia.



Assicurazioni, calo automatico dei premi

L'aggiornamento dei premi assicurativi scatterà "automaticamente" ogni anno nel caso in cui i guidatori non abbiano avuto incidenti e dunque debbano pagare tariffe più basse. Lo prevede un emendamento al dl liberalizzazioni approvato ieri sera dalla commissione Industria del Senato.