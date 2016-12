Croazia nuovo Stato membro Ue

19:15

- Il Senato con 216 sì, due no e 22 astensioni ha approvato, in via definitiva, il Trattato di adesione della Croazia all'Unione Europea. Dopo il sì della Camera, avvenuto il 15 febbraio, l'Italia ratifica l'ingresso della Croazia nell'Ue. Il presidente del Parlamento croato, Boris Sprem, ha seguito, in tribuna, il voto.