Monti non molla sulla lotta all'evasione fiscale: "Nel 2011 recuperati 12 mld, ma faremo di più"

foto LaPresse Correlati Liberalizzazioni, accordo su taxi e farmacie

Snam-Eni, in arrivo bollette ridotte 16:24 - "Nel 2011, grazie all'operato dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza, sono stati recuperati 12 miliardi di euro. Ma si può e si deve fare di più". Parola di Mario Monti, che per dare impulso alla lotta all'evasione ha riunito una task force in via XX Settembre, convocando i vertici del ministero dell'Economia e delle agenzie fiscali. Il premier assicura che il contrasto agli evasori sarà efficace e non intrusivo. - "Nel 2011, grazie all'operato dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza, sono stati recuperati 12 miliardi di euro. Ma si può e si deve fare di più". Parola di Mario Monti, che per dare impulso alla lotta all'evasione ha riunito una task force in via XX Settembre, convocando i vertici del ministero dell'Economia e delle agenzie fiscali. Il premier assicura che il contrasto agli evasori sarà efficace e non intrusivo.

"Se ognuno dichiara il dovuto, il fisco potrà essere più leggero per tutti. E' un impegno ineludibile", ha spiegato Monti. "Il recupero dell'evasione deve diventare uno strumento per migliorare l'efficienza del sistema economico in un quadro più equo. Dobbiamo continuare con rinnovata forza".



Le linee di indirizzo fornite dal premier Mario Monti ai vertici dell'amministrazione finanziaria, annuncia il ministero dell'Economia, "mirano non solo a rafforzare le azioni di contrasto all'evasione fiscale, ma anche e soprattutto a incentivare le azioni di prevenzione e migliorare la fiducia dei cittadini nella lotta all'evasione fiscale, incoraggiando un cambio di mentalità in favore della compliance".



Il Tesoro ha poi spiegato che la task force sull'evasione fiscale, convocata oggi e alla quale partecipano i vertici del ministero dell'Economia e delle Agenzie Fiscali, "si riunirà periodicamente per rafforzare il coordinamento fra tutte le strutture operative coinvolte e per monitorare i risultati raggiunti".



Firmato l'atto di indirizzo per il prossimo triennio

Il premier Mario Monti ha poi siglato "l'atto di indirizzo che ridisegna la strategia operativa degli interventi da attuare nella politica fiscale del prossimo triennio e indica quattro aree prioritarie": risanamento, utilizzo prudente della leva fiscale, rafforzamento della lotta all'evasione, adozione delle riforme strutturali.