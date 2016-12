Ici Chiesa, c'è il via libera

16:51

- E' arrivato il via libera all'emendamento del decreto che reintroduce l'Ici (ribattezzata Imu) sui beni commerciali degli enti non profit e della Chiesa. La norma è stata approvata all'unanimità. Prima di sbarcare in Parlamento, il testo era stato "informalmente sottoposto alla Commissione Ue - ha precisato Mario Monti - per avere conferma, sempre in via informale, che la procedura di infrazione sia chiusa. Non vorrei destabilizzare questo meccanismo".