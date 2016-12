foto LaPresse Correlati L'Imu e la Chiesa 18:11 - Non dovranno versare l'Imu le scuole cattoliche non commerciali. L'assicurazione viene da Monti a proposito dell'introduzione della vecchia Ici per gli immobili della Chiesa. "E' necessario precisare - ha detto il premier -: sono esenti le scuole che operano secondo modalità non commerciale". Quanto al decreto liberalizzazioni, ha auspicato che "il governo definisca questa materia, mai affrontata prima, mettendola al riparo in futuro da polemiche". - Non dovranno versare l'Imu le scuole cattoliche non commerciali. L'assicurazione viene da Monti a proposito dell'introduzione della vecchia Ici per gli immobili della Chiesa. "E' necessario precisare - ha detto il premier -: sono esenti le scuole che operano secondo modalità non commerciale". Quanto al decreto liberalizzazioni, ha auspicato che "il governo definisca questa materia, mai affrontata prima, mettendola al riparo in futuro da polemiche".

L'Ue e il governo italiano affronteranno il tema dell'Imu per la Chiesa in base alla sua "esatta incidenza e senza pregiudizi ideologici", ha precisato il premier intervenendo in Commissione Industria al Senato.



Ici Chiesa, c'è il via libera

E' arrivato il via libera all'emendamento del decreto che reintroduce l'Ici (ribattezzata Imu) sui beni commerciali degli enti non profit e della Chiesa. La norma è stata approvata all'unanimità. Prima di sbarcare in Parlamento, il testo era stato "informalmente sottoposto alla Commissione Ue - ha spiegato Monti - per avere conferma, sempre in via informale, che la procedura di infrazione sia chiusa. Non vorrei destabilizzare questo meccanismo".



Cei: bene esenzione Imu alle scuole

La Cei apprezza le dichiarazioni del premier, Mario Monti, sull'esenzione dell'Imu per le scuole senza profitti commerciali. "Vanno nella direzione giusta, quella portata avanti in Europa. Non ha senso tassare attività che hanno chiara rilevanza pubblica e sociale", ha detto monsignor Gianni Ambrosio, presidente della Commissione episcopale per l'educazione cattolica. "Bisogna rafforzare il senso del dovere nel pagare le tasse", ha aggiunto. Dello stesso avviso mons. Michele Pennisi, segretario della Commissione Cei per l'educazione, la scuola e l'università: il chiarimento del premier Monti è "utile" e "ci fa esprimere apprezzamento e soddisfazione".



"Liberalizzazioni, tema mai affrontato"

Parlando poi delle liberalizzazioni, Monti ha dichiarato: "La materia non era facile: non è mai stata affrontata in molti anni pur essendo vista come tema opportuno da chiarire. Spero che il governo sia riuscito a definire questa delicata materia in modo da metterla al riparo in futuro da polemiche".