Lavoro, Passera: cerchiamo accordo

- Il ministro per lo Sviluppo economico, Corrado Passera, torna a parlare della necessita di riformare il mercato del lavoro in Italia. "Noi vogliamo modificare in meglio tante fasi del lavoro e bisogna fare di tutto per trovare un accordo con le parti sociali", ha spiegato. "E' chiaro che il governo alla fine ha la responsabilità di fare sintesi e superare le impasse ma l'accordo è l'obiettivo", ha aggiunto.