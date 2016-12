Semplificazioni, le novità punto per punto

VIA I MINI DEBITI

Viene portata a 30 euro la soglia al di sotto della quale viene abbandonata la riscossione dei crediti tributari erariali e locali; finora la soglia era di euro 16,53.



PUBBLICITA' PROVVEDIMENTI MONOPOLI STATO

Anche l'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato deve pubblicare i provvedimenti nel proprio sito internet. Tali provvedimenti avranno valore legale e non necessiteranno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



CONTRATTI PUBBLICI

Il contribuente ammesso a rateizzazione del debito tributario e' considerato a tutti gli effetti adempiente e saranno gli uffici finanziari a rilasciare le apposite certificazioni per partecipare a gare di affidamento di concessioni e di appalti.

Tra le novità del pacchetto fiscale la proroga al 16 maggio per il pagamento della tassa sull'anonimato per chi ha aderito allo scudo fiscale e modifiche alla tracciabilità: pensionati e lavoratori del pubblico impiego avranno quasi due mesi in piu' per munirsi di un conto corrente bancario o postale per pensioni e stipendi superiori a 1.000 euro.Deroga alla limitazione del contante al di sopra della soglia di 1.000 euro per gli stranieri non comunitari residenti fuori dal territorio italiano.L'imposta non e' dovuta se il suo importo calcolato non supera i 200 euro. Inoltre per gli italiani che lavorano all'estero per lo Stato (es. diplomatici) si prevede la riduzione dell'aliquota di 0,4 punti percentuali (ma solo per il periodo in cui si lavora all'estero). Viene anche riconosciuta la detrazione (200 euro) se l'immobile e' adibito ad abitazione principale.Pensionati e lavoratori del pubblico impiego avranno quasi due mesi in piu' per munirsi di un conto corrente bancario o postale su cui verranno accreditati pensioni e stipendi superiori ai 1.000 euro. La deadline e' slittata al 1 maggio.Il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e' corrisposto, per le unita' immobiliari a destinazione ordinaria, sulla base dell'80% della superficie catastale.Salta la soglia di tremila euro dello spesometro per le comunicazioni ai fini Iva e torna invece l'elenco clienti-fornitori. Ci sara' una sola comunicazione per ciascun cliente al mese e non piu' una singola comunicazione per ciascuna operazione. Per le operazioni per le quali non e' previsto l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica e' dovuta solo per le operazioni di importo non inferiore ad euro 3.600, Iva inclusa.Prevista la rateazione flessibile. Il contribuente, qualora decadesse la rateazione accordata, potra' comunque accedere alla rateazione per momentanea difficolta' economica con tre soluzioni: piani di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione; esclusione della decadenza dal beneficio per mancato pagamento della prima rata ovvero di due rate successive; la decadenza opera solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive; divieto di iscrivere ulteriori ipoteche oltre la prima.Prorogato dal 16 febbraio al 16 maggio il termine per il pagamento della tassa sull'anonimato per chi ha aderito alla scudo fiscale.L'obbligo di comunicazione per le operazioni da e verso i Paesi della cosiddetta 'black list' scattera' solo per importi superiori a 500 euro.