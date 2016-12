Cento giorni a Palazzo Chigi: il governo Monti risparmia e punta sulla lotta all'evasione

foto Ap/Lapresse Correlati I primi cento giorni al governo

Monti: riforme e rigore per crescere 21:38 - Il governo fa il punto sull'attività svolta, a 100 giorni dalla nascita. Sul sito governo.it compare infatti un dossier che, "è l'occasione per fare il punto sull'azione del governo Monti a tre mesi dall'insediamento". "Il governo sta lavorando, a stretto contatto con l'Europa, sapendo che le misure che ci sono state richieste servono all'Italia per ricominciare a crescere, soprattutto nell'interesse dei cittadini", si legge.

Palazzo Chigi ha risparmiato 43 milioni

La presidenza del Consiglio ha risparmiato nei primi 100 giorni di governo oltre 43 milioni di euro. E' quanto emerge dal dossier sui primi 100 giorni dell'attività dell'esecutivo. I risparmi riguardano personale, trasporti aerei e automezzi. Sui voli di Stato, in particolare, il taglio operato ha raggiunto il 92%.



Il contrasto all'evasione è tra le priorità del governo

"La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate - spiega Palazzo Chigi - hanno avviato una serie di controlli mirati in alcune località turistiche e nelle grandi città del Paese. L'attenzione si è concentrata soprattutto sui negozi del centro, gli alberghi, i ristoranti e i bar per verificare la corretta emissione degli scontrini fiscali. Il contrasto all'evasione fiscale è una delle priorità del governo".



Sbloccati 20 miliardi per le infrastrutture

Nei primi 100 giorni di governo sono "ripartite le opere infrastrutturali" con "risorse per 20 miliardi". Le opere riguardano principalmente le metropolitane delle grandi città, le reti idriche del Mezzogiorno e altre opere nel settore ferroviario e autostradale. "Grazie a questi interventi, sarà possibile mantenere operativi oltre 130 cantieri, più altri 82 per piccoli interventi nel Mezzogiorno, e aprirne nuovi 40 entro i prossimi 3 mesi. Confermati 170mila posti di lavoro, con la previsione di creare circa 80mila nuove opportunità".



Liberalizzazioni per eliminare i privilegi

"La competitività del sistema Paese aumenta soprattutto grazie alla concorrenza. Per questo il governo ha varato una serie di misur e per aprire il mercato con l'obbiettivo di abbattere i privilegi e garantire maggior crescita", si legge nel dossier. "Le liberalizzazioni - si legge ancora - incidendo in modo diretto sulle politiche aziendali delle imprese sono in grado di determinare una sensibile riduzione dei prezzi, con vantaggi evidenti per i consumatori".



Concorrere insieme al rilancio del Paese

"Tutte le componenti della società devono partecipare allo sforzo per la salvezza e il rilancio dell'Italia", continua il documento. "Con queste basi - spiega l'esecutivo - si è dato il via al corposo pacchetto di misure urgenti per assicurare la stabilità finanziaria, la crescita e l'equità. Il compito del governo è quello di far uscire il Paese dalla zona d'ombra in cui era stato confinato, di porre fine all'emergenza e, soprattutto, gettare basi per una rinascita economica e sociale".



L'Italia diventi un Paese modello per uscire dalla crisi

"Il governo in questi 100 giorni ha messo il massimo sforzo per dare attuazione agli impegni con l'Europa. Tra questi in particolare il raggiungimento del pareggio nel 2013 come da impegni presi dal precedente esecutivo. Il governo inoltre sta mettendo in atto un ampio piano di riforme strutturali, a partire dal mercato del lavoro. Una strategia che mira a trasformare l'Italia da paese in emergenza a modello per uscire dalla crisi dell'eurozona".



L'euro non sia un fattore di disgregazione

"L'euro è stato il perfezionamento più ambizioso finora della costruzione comunitaria, il governo si sta impegnando perché non diventi un fattore di disgregazione e separazione tra europei. Questo rischio c'è - si legge - ed è ben visibile se si pensa alle situazioni di crisi che hanno colpito l'eurozona, ma l'Italia è impegnata per il recupero di uno spirito comunitario e di appartenenza ad un unico progetto".