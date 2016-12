foto LaPresse 17:44 - "Il Pd ha stretto un patto di lealtà che non verrà meno, questo governo deve durare fino a fine legislatura". Lo ha affermato Pier Luigi Bersani, ribadendo il sostegno all'esecutivo Monti. "Io chiedo che si cerchi in ogni modo un'intesa, poi può anche non riuscire ma vorrei che tutti ci provassero. Se non c'è l'accordo il Pd ha detto che sosterrà Monti fino a fine legislatura ma che su ogni problema diremo la nostra", ha poi aggiunto. - "Il Pd ha stretto un patto di lealtà che non verrà meno, questo governo deve durare fino a fine legislatura". Lo ha affermato Pier Luigi Bersani, ribadendo il sostegno all'esecutivo Monti. "Io chiedo che si cerchi in ogni modo un'intesa, poi può anche non riuscire ma vorrei che tutti ci provassero. Se non c'è l'accordo il Pd ha detto che sosterrà Monti fino a fine legislatura ma che su ogni problema diremo la nostra", ha poi aggiunto.

"Oggi vedrò Monti e gli parlerò di lavoro perché qui si vede quali sono le preoccupazioni principali delle forze politiche", ha detto il segretario del Pd ironizzando sul fatto che ieri il premier avrebbe parlato con Berlusconi di Rai. Proprio sul lavoro, ha aggiunto: "Ho sentito correre facilmente in queste settimane l'idea che si puù fare senza accordo. Io dico attenzione. Non sto parlando di Cgil, come si continua a dire, ma di un accordo tra governo e parti sociali davanti ad un Paese in recessione che ha bisogno di corresponsabilità e coesione".



"C'è bisogno di un canale di comunicazione tra il disagio e il governo, c'è un tema di tenuta del Paese", ha poi avvertito Bersani. E di questo compito si farà carico il Pd, andando ad incontrare sia le realtà di crisi sia quelle di eccellenza. "Il Pd non va in vacanza", ha assicurato il segretario del partito.



Infine, parlando del futuro politico di Monti, Bersani ha spiegato: "Il dubbio Monti sì-no è assurdo, immotivato e infondato", ma "la prospettiva è affidata alle scelte delle persone" e "oltre l'esperienza di emergenza c'è il futuro del Paese e la politica che deve prendersi le responsabilità".