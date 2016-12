Corrado Passera sta muovendo i primi passi per la discesa in campo nel 2013?

- Molti si chiedono se e quando il governo dei tecnici avrà termine per lasciare, di nuovo, spazio alla politica, ma nel frattempo all’interno della squadra di Monti sembrano esserci movimenti interessanti. Il primo indizio lo si reperisce in rete: il Corriere, infatti, segnala che andando all’indirizzo www.corradopassera.it si viene accolti dalla scritta “Questo sito è riservato”.

Il dominio, dunque, è stato acquistato e, poiché per tali operazioni bisogna passare attraverso il registro italiano, è poco probabile che si tratti di un fake. Oltretutto l’amministratore risulta essere Eikon Strategic Consulting Italia di Enrico Pozzi, vecchia conoscenza di Passera sin dai tempi di Intesa San Paolo ed esperto di web reputation.

Un’operazione importante, quindi, che darebbe visibilità al ministro per lo Sviluppo Economico impegnato, in questi giorni, anche in un altro fronte, quello della trasparenza.

Tra i funzionari governativi che hanno pubblicato on line i propri redditi proprio in questi giorni, Corrado Passera è stato uno dei più diligenti ed esaustivi.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, una mossa ancora più significativa, però, l’ex numero uno di Intesa l’ha fatta rinunciando a una buonuscita milionaria e dando, così, un segnale forte ai cittadini in un momento in cui l’antipolitica e le critiche alla Casta impazzano.

Inserendo questi elementi in un contesto più ampio, che parte dalle dichiarazioni dello stesso Passera, che sin dal 2010 denunciava la mancanza di “un progetto per il Paese”, si potrebbe pensare che l’attuale ministro-tecnico guardi con un certo interesse alla politica attiva e stia pensando, magari, ad una discesa in campo per le prossime elezioni del 2013. Sicuramente il suo è un nome conteso da molti partiti, a partire dal Pd fino ad arrivare al centro, ma occorrerà tempo per vedere se e come la sua tela sarà tessuta.