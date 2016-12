A pochi giorni dalle sue dichiarazioni sul, Giovanardi è uscito con nuove affermazioni forti.Nell'intervista che sarà trasmessa giovedì 23 alle 21.10 su Italia 1, alla domanda su quelle parole ha risposto: "C'è sempre un contesto in cui certe cose sono naturali ed altre no e alla giornalista che incalzava gli ho detto: 'Scusi, ma per lei, fare pipì è la cosa più naturale e normale del mondo. Probabilmente se uno lo fa davanti a lei le potrebbe dare fastidio"'."Se ostentatamente un uomo si mette a baciarsi con un uomo mi dà un senso di disagio e di fastidio - ha detto ancora Giovanardi -. E' una mia reazione soggettiva che penso sia condivisa da milioni di italiani".L'amore tra due donne è meno rispetto all'amore tra un uomo e una donna? Giovanardi: "Allora, c'è una natura che ha costruito il mondo sugli uomini e sulle donne perché dall'incontro degli uomini e delle donne nascono i bambini. Questa si chiama natura, è il diritto naturale. Checchè se ne dica, se tutti fossero omosessuali, in una generazione il mondo è finito"."A questo punto mi pare evidente che in tema di amore, sesso e legami sentimentali l'on.le Giovanardi sia affetto da confusioni, turbe e fobie sotto certi aspetti preoccupanti. Io senz'altro sono tra gli altri milioni di italiani che non la pensano come lui. Gli chiedo sommessamente un piacere, non parli più di questi argomenti". E' stato il primo commento giunto da Giancarlo Galan del Pdl."L'ultima di Giovanardi, che è una specie di Scilipoti del sesso: se fossero tutti gay il mondo sparirebbe, perché? Semplice, i gay non sono generativi. Peccato che una buona percentuale di gay e di lesbiche abbiano figli 'naturali', ma Giovanardi non lo sa o fa finta di non saperlo perché vive in un suo mondo fantastico fatto solo di preti e di suore, di incenso e di sacrestie". Lo ha detto Franco Grillini, presidente di Gaynet.