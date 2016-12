Camera,Lega:soldi buttati per rifare le poltrone

foto LaPresse

13:58

- "In un momento in cui il governo chiede immensi sacrifici ai cittadini, qualche mente geniale ha pensato di rifare le poltrone dell'Aula della Camera affinché i deputati possano avere maggiore conforto per le loro natiche". E' la denuncia lanciata dal deputato della Lega Nord, Davide Cavallotto. "E' una vergogna di cui i cittadini devono essere informati per trarne le giuste conseguenze", ha aggiunto.