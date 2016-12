MINISTRI A DUE E QUATTRO RUOTE



Mario Monti (premier): Lancia Dedra (immatricolata nel '95), Lancia K (immatricolata nel '98)



Elsa Fornero (Welfare): Toyota Aygo (immatricolata nel 2011)



Paola Severino (Giustizia): Daihatsu M3 (immatricolata nel 2006), Toyota Aj3 (2009)



Corrado Passera (Sviluppo): Mercedes Classe A 180 (2010)



Piero Gnudi (Turismo e Sport): Fiat Stilo (2003), Audi A3 (2008)

Filippo Patroni Griffi (Pubblica amministrazione): Bmw 320 (2005), Ford Fiesta (2010), Toyota Yaris (2001)

Giampaolo Di Paola (Difesa): Mercedes Classe B (2009), Volkswagen Polo (2004)



Giulio Terzi (Esteri): Golf 2.5 (2012), Ford Focus (2004), Harley-Davidson 883 (2005)

Pietro Giarda (Rapporti con il Parlamento): Seat Ibiza



Annamaria Cancellieri (Interno): Toyota Land Cruiser



Mario Catania (Politiche agricole): Golf



Corrado Clini (Ambiente): Fiat 500



Fabrizio Barca (Coesione territoriale): Renault Kangoo



Francesco Profumo (Istruzione): non dichiara auto e moto

Lorenzo Ornaghi (Cultura): non dichiara auto e moto



Andrea Riccardi (Cooperazione internazionale): non dichiara auto e moto