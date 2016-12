foto LaPresse 20:06 - Il Pd dice no ad una riforma del mercato del lavoro senza un'intesa con le parti sociali. Pierluigi Bersani spiega di "non condividere" Monti quando parla di una riforma anche senza accordo. "Siamo davanti a un paio d'anni di recessione, c'è bisogno di fare una scommessa assieme, mi auguro che il governo sia impegnato a trovare un accordo, ci vuole un accordo". E rilancia: "Senza intesa, il nostro sì non è scontato". - Il Pd dice no ad una riforma del mercato del lavoro senza un'intesa con le parti sociali. Pierluigi Bersani spiega di "non condividere" Monti quando parla di una riforma anche senza accordo. "Siamo davanti a un paio d'anni di recessione, c'è bisogno di fare una scommessa assieme, mi auguro che il governo sia impegnato a trovare un accordo, ci vuole un accordo". E rilancia: "Senza intesa, il nostro sì non è scontato".

"In questo momento di recessione - ha spiegato Bersani - serve la riforma ma serve anche la coesione. Serve una scommessa insieme e sono convinto che il governo è impegnato a raggiungere un accordo. Il Pd seguira' quell'accordo".



Se non dovesse essere così, ha ribadito: "Noi comunque abbiamo la nostra proposta che si occupa della precarietà, degli ammortizzatori, del lavoro femminile. Non parla di artiicolo 18 perché per noi il problema non è l'uscita dal lavoro ma l'entrara".



"Pd alternativo alla destra populista"

"Monti non viene dopo i partiti, viene dopo Berlusconi. Per avere Monti è stato necessario che Berlusconi se ne andasse e arrivassimo noi a sostenerlo", ha poi affermato il leader del Pd, proseguendo: "C'è bisogno di due polmoni. Il mio partito ha una proposta alternativa, non a Monti, ma alla destra. Poi Monti e i suoi ministri potranno decidere con quale polmone respirare".



"Marcegaglia si sarà pentita, l'art.18 è segno di civiltà"

"Conoscendola, credo che Marcegaglia si pentirà un po' della battuta. Nessuno difende fannulloni o ladri ma l'art.18 è un principio di civiltà garantito anche in altri Paesi. Poi è vero che serve una manutenzione per renderlo più gestibile, ad esempio sui tempi troppo lunghi della giustizia". Così Pier Luigi Bersani ha commentato l'uscita del presidente di Confindustria al convegno di Federmeccanica.