- Dalle prime ore del mattino tutti i ministri hanno reso pubblici i propri redditi. Tutti tranne il presidente del Consiglio. Un silenzio che non passa sotto traccia, soprattutto da chi ha fatto di trasparenza e chiarezza un cavallo di battaglia. In attesa della nota del premier (che prima o poi, siamo certi, arriverà) la Rete non perde tempo e calcola le entrate dell'inquilino di Palazzo Chigi.

Secondo i bene informati, Monti guadagna 72mila euro al mese lordi, così suddivisi: 12mila come capo del governo, 25mila come senatore a vita e altri 35mila di pensione.



Lo stipendio come presidente del Consiglio verrà devoluto in beneficienza ma dovrà comunque finire nella dichiarazione dei redditi.



A questo si devono aggiungere redditi da fabbricati per proprietà immobiliari varie. Secondo quanto trapela online, Monti sarebbe titolare di una società in accomandita semplice alla quale sono riconducibili una decina di appartamenti, sei garage, tre negozi, due magazzini e un ufficio.