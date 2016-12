Condoni,Monti:non vogliamo pensarci

15:15

- Il premier Mario Monti ribadisce che "ai condoni non vogliamo proprio pensare". Monti risponde così a chi gli chiede se il governo ha intenzione di attaccare la grande evasione nei paradisi fiscali e in Svizzera. Su un possibile accordo con le autorità elvetiche, dichiara: "Bisogna stare attenti perché quello che può sembrare un attacco alla grande evasione può essere un condono, come avvenuto con lo scudo che abbiamo in parte riaperto".