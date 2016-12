Severino: chi paga tasse non pecca

14:36

- Per il ministro della Giustizia, Paola Severino, "si deve dire che chi guadagna e paga le tasse non è un peccatore, e va guardato con benevolenza, non con invidia". In risposta a chi le ricorda che il suo reddito è il più alto fra quelli dei ministri, aggiunge: "Chi produce redditi in nero deve essere considerato in termini negativi, ma chi guadagna e paga le tasse deve essere guardato positivamente".