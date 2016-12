Avezzano, si candida a sindaco a 95 anni

- Alle ultime consultazioni comunali, il candidato più anziano per la corsa a sindaco di Avezzano, in Abruzzo, usciva battuto lanciando una sfida: “Ci riproverò tra cinque anni”. Detto, fatto. Con calma e temperamento, quest’anno Mario Spallone, veterano della politica marsicana, noto come medico personale di Palmiro Togliatti, poi di De Gasperi, Amendola, Moro e Andreotti, riscende in campo, pronto a nuovi seggi.

Fin qui tutto normale, nulla di atipico se non fosse che il candidato sindaco in questione è un over 90. Precisiamo, l’anagrafe parla chiaro: 95 anni. Classe 1917. E’ l’Italia di Salandra, di Sonnino, di Orlando. Il re è Vittorio Emanuele III. Caporetto segna l’ottobre di quell’anno con la strage nella notte del 24. In Russia scoppia la rivoluzione bolscevica e Lenin prende il potere. Una storia narrata, per tutti verrebbe quasi da dire, una storia vissuta almeno per il 95enne candidato a sindaco della città abruzzese.

Con la grinta di un giovane che per la prima volta, vestito di entusiasmo e di sana caparbietà, si appresta ad affrontare una sfida politica, il vecchio leone, come lo chiamano ormai da tempo nella Marsica, non mostra segni di cedimento. Con le comunali alle porte, si precipita sulla scena intenzionato a calpestare il palcoscenico in prima persona con una lista apartitica “Rinascere per la Marsica e per Avezzano. Nec sine marsis, nec contra marsos”.

Un programma che guarda al progresso e al futuro. A chi gli contesta i suoi 95 anni, il veterano politico candidato a sindaco risponde: “Tanto camperò fino a 130 anni”. Uno spot televisivo suggerirebbe che sia questo l’ottimismo della vita. Chi ha più ironia si rifà al vecchio detto “i comunisti non muoiono mai”. Una cosa è certa. Come si vocifera in città, “bisogna fare spazio ai giovani e capire che c’è un tempo per tutto. Compreso l’addio alle armi”.