Berlusconi: "Il simbolo del Pdl sarà ovunque"

foto LaPresse 05:50 - Nel corso dell'incontro a villa Gernetto, Silvio Berlusconi ha confermato che il simbolo del Pdl sarà presente ovunque si voterà nelle elezioni amministrative. E ha bollato come "voci fantasiose" quelle circolate nelle ultime ore, che davano per archiviato il simbolo tradizionale. Eventuali liste civiche, ha sottolineato il Cavaliere, saranno valutate zona per zona, ma solo come supporto al Pdl. - Nel corso dell'incontro a villa Gernetto, Silvio Berlusconi ha confermato che il simbolo del Pdl sarà presente ovunque si voterà nelle elezioni amministrative. E ha bollato come "voci fantasiose" quelle circolate nelle ultime ore, che davano per archiviato il simbolo tradizionale. Eventuali liste civiche, ha sottolineato il Cavaliere, saranno valutate zona per zona, ma solo come supporto al Pdl.

Berlusconi ha quindi presentato "Gente della libertà", il nuovo inno del Pdl composto proprio in vista delle amministrative della primavera. Secondo fonti del partito, al testo avrebbe lavorato in particolar modo Maria Rosaria Rossi.



Durante l'incontro il cavaliere ha anche annunciato che mercoledì vedrà, insieme al segretario del Pdl, Angelino Alfano, il premier, Mario Monti, e ha sottolineato come da parte sua e del partito non vi sia alcun dubbio che il presidente del Consiglio e il suo governo hanno il sostegno del Pdl.



Maroni: "Lega sola alle comunali"

"La Lega corre da sola a Parma come a Verona come negli altri comuni in attesa di elezioni". Ad annunciarlo è Roberto Maroni al suo arrivo alla Camera di commercio di Parma per la presentazione del candidato leghista alle comunali di maggio. Per Maroni si tratta di "una decisione saggia" da parte del Carroccio, che ufficializzerà in serata il nome del candidato sindaco, che voci insistenti indicano già nel segretario provinciale Andrea Zorandi.