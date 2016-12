Maroni: "Lega sola alle comunali"

22:08

- "La Lega corre da sola a Parma come a Verona come negli altri comuni in attesa di elezioni". Ad annunciarlo è Roberto Maroni al suo arrivo alla Camera di commercio di Parma per la presentazione del candidato leghista alle comunali di maggio. Per Maroni si tratta di "una decisione saggia" da parte del Carroccio, che ufficializzerà in serata il nome del candidato sindaco, che voci insistenti indicano già nel segretario provinciale Andrea Zorandi.