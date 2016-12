Crisi,Napolitano:serve razionalità

18:03

- "So benissimo quale carica di malessere e malcontento ci sia nell'isola" per la crisi, ma "occorre rimanere padroni di noi stessi e delle situazioni per quanto difficili siano". Lo afferma il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in visita a Cagliari. "Devo fare appello a tutti, soprattutto a voi che siete rappresentanti delle istituzioni, perché si faccia fronte ai problemi con razionalità e freddezza", ha spiegato il Capo dello Stato.