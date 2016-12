Art. 18, Fini: "No per neoassunti"

17:33

- "La mia proposta è che per i neoassunti non valga l'articolo 18". Lo scrive su Twitter Gianfranco Fini. "Così un'impresa può assumere a tempo indeterminato - prosegue il presidente della Camera - e se poi quell'azienda va male può licenziare senza dover sottostare all'articolo 18". Per Fini "più che discutere dell'intangibilità dell'articolo 18 sarebbe meglio parlare dell'importanza di un impiego non a termine per i ragazzi".