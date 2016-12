Bersani: Monti di destra?Fuorviante

17:03

- "Una discussione fuorviante" perché il punto non è "se il governo Monti sia di destra o di sinistra, ma come far uscire l'Italia dalla crisi". Così Pier Luigi Bersani chiosa sulla discussione lanciata da Walter Veltroni, sulla linea politica del governo Monti. Centrale per il segretario Pd è invece il tema del lavoro: "Bisogna lottare contro la precarietà. Non siamo usciti dall'emergenza - ha aggiunto - il miglioramento deve ancora arrivare".