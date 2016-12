Lusi, altri 20 milioni nel mirino della Procura

foto Ansa Correlati Margherita, ex tesoriere "intasca" 13 mln

Spuntano altri 20 milioni di euro sospetti nell'indagine della Procura di Roma che sta lavorando sul caso Lusi. I pm che si occupano dell'ex tesoriere Dl stanno esaminando origine e natura di questa nuova tranche, che fa parte dei 60 milioni transitati sui conti correnti Dl tra il 2007 e il 2011 e che si va così ad aggiungere ai 13 milioni già oggetto di inchiesta. Questi 20 milioni individuati avrebbero destinatari di non facile identificazione.

Obiettivo dei magistrati è capire se l'ex tesoriere si sia appropriato di altre somme, destinandole all'acquisto di ulteriori immobili, e se parte dei fondi degli ex Dl siano finiti a soggetti a cui non potevano essere destinati in base allo statuto del partito.



Il Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza oggi ha provveduto a sequestrare, su disposizione del Gip di Roma, Simonetta D'Alessandro, le quote della TTT e della Paradiso Immobiliare, titolari, rispettivamente, dell'appartamento da 1,9 milioni nel centro di Roma, in via Monserrato e di una villa a Genzano del valore di circa 3 milioni.