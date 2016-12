foto LaPresse Correlati I redditi dei ministri su Internet 14:54 - "Domani verranno diffuse su internet le dichiarazioni dei redditi di tutti i ministri". Lo ha confermato il presidente del Consiglio Mario Monti parlando in Borsa a Milano. "Domani sui siti usciranno, non richieste dalla legge, le dichiarazioni patrimoniali dei membri del governo", ha detto Monti che ha aggiunto che ha intenzione di rendere pubblici in futuro "anche i redditi degli alti funzionari e manager di Stato". - "Domani verranno diffuse su internet le dichiarazioni dei redditi di tutti i ministri". Lo ha confermato il presidente del Consiglio Mario Monti parlando in Borsa a Milano. "Domani sui siti usciranno, non richieste dalla legge, le dichiarazioni patrimoniali dei membri del governo", ha detto Monti che ha aggiunto che ha intenzione di rendere pubblici in futuro "anche i redditi degli alti funzionari e manager di Stato".

"Proporrò - ha aggiunto Monti - poi che tutto il personale politico e amministrativo di alto livello si sottoponga a qualcosa di analogo". Il presidente del consiglio ha raccontato che, cercando buoni esempi, è andato a vedere sui siti "dei capi di governo del G7". "E ho faticato - ha osservato - a trovare qualcosa di comparabile a quello che, con la comprensione dei ministri che non erano tenuti, faremo".



Il presidente ha rivendicato quello che è stato fatto per eliminare privilegi della cosiddetta casta, dicendosi sicuro che "nessuno dei critici della 'castology'" se ne sia accorto: ovvero il tetto di 305mila euro per i vertici della pubblica amministrazione" e la riduzione del numero di auto blu "che comunque resta sconfinato".