Napolitano: aiutare il Mezzogiorno

- Bisogna "avviare nuove politiche di sviluppo ed in particolare per il Mezzogiorno. Non possiamo pensare che si debba attendere la conclusione di una fase di risanamento delle finanze pubbliche. E' compito che non può essere rinviato ad un futuro più o meno vicino". Lo afferma il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, che aggiunge: "Va bene risanare il bilancio pubblico ma non si deve procedere con tagli alla cieca".