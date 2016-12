Napolitano:"Serve un welfare nuovo". Coesione sociale non significa immobilismo

foto LaPresse 14:18 - "La coesione sociale è importante per la crescita del Paese e non significa immobilismo ma mettere in piedi un sistema di welfare e sicurezza sociale diverso da quello che è stato creato in passato". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, durante la sua visita nel Municipio di Cagliari. - "La coesione sociale è importante per la crescita del Paese e non significa immobilismo ma mettere in piedi un sistema di welfare e sicurezza sociale diverso da quello che è stato creato in passato". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, durante la sua visita nel Municipio di Cagliari.

''Continuo a credere che la maggiore incompiutezza del processo di unificazione dell'Italia è il divario fra Nord e Sud - ha aggiunto il presidente della Repubblica - è una questione che non siamo riusciti a colmare e che non è solo economica e sociale ma anche civile ed istituzionale, una questione - ha ripetuto - assolutamente ineludibile''. Ribadendo poi il discorso sulla coesione sociale Napolitano ha detto che ''abbiamo da correggere e innovare''.



Bisogna "avviare nuove politiche di sviluppo ed in particolare per il mezzogiorno. Non possiamo pensare che si debba attende la conclusione di una fase di risanamento delle finanze pubbliche. E' compito che non può essere rinviato ad un futuro più o meno vicino", ha precisato il Capo dello Stato, aggiungendo: "Va bene risanare il bilancio pubblico ma non si deve procedere con tagli alla cieca. Distinguendo da ciò che va tagliato e ciò che non va tagliato". Per rilanciare la crescita ''non bastano e non servono gli slogan ideologici, occorrono lucidità, realismo, competenza senso della misura''.



Federalismo fiscale

Il Capo dello Stato ha poi parlato di federalismo fiscale, chiedendo una "chiara piattaforma" che faccia ripartire la macchina del Parlamento su questo tema. ''Continuo ad insistere su perché la Commissione faccia il punto. In questa situazione - ha precisato Napolitano - il lavoro è stato un po' sospeso''.



"Non rappresento le banche come dice qualcuno"

"Sento la responsabilità" di sostenere il rilancio dell'Italia, "visto che non rappresento le banche e il grande capitale finanziario, come qualcuno umoristicamente crede e grida", replicando a una contestazione durante la visita a Cagliari. "Io sarò accanto a chiunque darà il suo apporto a questo sforzo collettivo di rilancio dell'Italia e della costruzione di una nuova Europa", ha quindi spiegato il Capo dello Stato.