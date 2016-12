foto Ap/Lapresse 07:30 - Nuovo incontro oggi tra governo e parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro. "E' presto" per dire che l'intesa è vicina, avverte la leader della Cgil, Susanna Camusso, blindando cassa integrazione e articolo 18. Ma proprio sull'articolo 18 Veltroni crea scompiglio nel Pd, affermando che sull'argomento non devono esserci tabù. - Nuovo incontro oggi tra governo e parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro. "E' presto" per dire che l'intesa è vicina, avverte la leader della Cgil, Susanna Camusso, blindando cassa integrazione e articolo 18. Ma proprio sull'articolo 18 Veltroni crea scompiglio nel Pd, affermando che sull'argomento non devono esserci tabù.

Secondo la leader della Cgil l'articolo 18 "è una norma di civiltà, ma soprattutto una norma deterrente" e "ha una valenza e non si può cambiare nella sua sostanza perchè dice che non si può licenziare se non c'è un giustificato motivo per farlo". Susanna Camusso a "Che tempo che fa" ha ribadito quindi il no del suo sindacato a possibilità di modifica del testo che disciplina l'obbligo di reintegro per i lavoratori licenziati senza giusta causa nelle imprese al di sopra dei 15 dipendenti.



Si tratta di una norma che "non si può indebolire, perchè il messaggio che se ne ricaverebbe non è una maggiore efficacia economica ma 'potete fare quello che volete'", per il leader della Cgil, che ammette, tuttavia, che "ci sono dei problemi, come ad esempio il fatto che i contenziosi giudiziari durino in media sei anni e questo è troppo sia per il lavoratore che per le aziende".



"Vogliamo una indennità di disoccupazione che sia universale e più lunga. Se si deve fare un discorso generale servono più risorse", ha affermato il segretario generale della Cgil, sul confronto governo-parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro e sugli ammortizzatori sociali. "Quando il ministro Fornero - sottolinea - dice che si può eliminare la cassa integrazione straordinaria, dice una cosa che è sbagliata. La cassa va anche a favore della reindustrializzazione".



Sul fronte della crisi con cui è alle prese l'Italia, per il segretario generale della Cgil Camusso "c'è un problema che è quello di sollecitare le banche a dare credito alle imprese e alle famiglie". "Ma - ha aggiunto la sindacalista - penso che bisognerebbe sollecitare il nostro Paese a comprarsi il debito". "Penso - ha affermato Camusso - che le pensioni e le retribuzioni sopra un certo reddito, per una quota, dovrebbero essere pagate in titoli di Stato". "Questo - ha aggiunto la leader della Cgil - significa riportare il debito nel nostro Paese e non darlo alla speculazione e anche dire alle banche di investire i soldi che hanno nell'economia reale".



Pd diviso, Veltroni: "Art. 18 non è un tabù"

Walter Veltroni sul tema dell'articolo 18 sembra invece più vicino al ministro Fornero che alla posizione del Pd. "Non è un tabù, non bisogna fermarsi davanti ai santuari del no che hanno paralizzato l'Italia", sostiene l'ex segretario riaprendo lo scontro nel Pd e attirandosi niente meno che l'accusa di "essere in linea con il Pdl" da parte del responsabile economico Stefano Fassina. Sulla riforma del mercato del lavoro il Pd ha trovato un faticoso equilibrio sulla proposta che prevede la possibilità di licenziare nei tre anni di durata del contratto di ingresso. L'articolo 18, in questo modo, non sarebbe toccato e Bersani ammette solo "un ammodernamento" dopo che si è affrontato il problema del precariato e degli ammortizzatori sociali.