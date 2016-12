Severino: "Toghe rosse? Mai viste"

Corruzione? Ora è nella P.A., dobbiamo intervenire

Tangentopoli è stato un fenomeno giudiziario importante, ed oggi nuovamente si parla in Italia di corruzione come di un fenomeno dilagante. Credo che la corruzione sia ad un certo punto un po' scemata e poi è ripresa ma su presupposti diversi: prima si trattava di tangenti per il finanziamento illecito dei partiti, oggi questo fenomeno non c'è più perché è cambiata la legge, piuttosto si tratta di fenomeni di appropriazione indebita nel proprio interesse, come nell'ultimo caso", che riguarda l'ex tesoriere della Margherita. Ma ciò che è indicativo è che "la corruzione si è spostata all'interno della Pubblica amministrazione ed è lì che bisogna intervenire".

Berlusconi perseguitato? Non ho elementi per dirlo

''Se non si ha una conoscenza precisa degli atti dei processi e di tutte le carte e' difficile farsi un'idea. Per fortuna esiste un'accusa e una difesa, un giudice e poi la Corte d'Appello e la Cassazione. Non ho elementi per valutare se verso Berlusconi ci sia stata persecuzione giudiziaria o non, piuttosto, un accumulo di procedimenti''.

Immunità? Mai per attività private

Così come sul tema della prescrizione, anche su quello del conflitto di interessi "non devono esserci tabù. Se ci sarà la necessità e se ci sarà il tempo si può ragionare su un intervento sul conflitto di interessi, perché non ci sono tabù, ma è una questione su cui ragionarci sopra, il problema è individuare la norma giusta. Nell'attuale governo non mi sembra che ci siano conflitti di interesse, ma persone che si sono spogliate delle loro precedenti funzioni e compiti e hanno anche rinunciato a pivilegi". Quanto al lodo Alfano, per Severino l'immunità "deve essere pensata a tutela delle opinioni espresse nell'esercizio delle proprie funzioni, ma per lo svolgimento di attività private ciascuno deve rispondere di ciò che fa sempre e comunque, sia che faccia il politico che l'uomo di governo che il pubblico amministratore".