foto Ap/Lapresse 15:05 - "L'Articolo 18 ha poco o nulla a che fare con i problemi che ha adesso il mercato del lavoro". Lo ha ribadito a Napoli il segretario del Partito Democratico Pier Luigi Bersani sostenendo che alla fine del percorso tra esecutivo e parti sociali "ci si accorgerà che ci può essere una manutenzione nella gestione di questo articolo". "Il tema vero è come diamo un po' di lavoro e su questo tema ci stiamo un po' girando attorno".

"Mi stupirei se non si partisse dal tema della precarietà e dagli ammortizzatori - continua il leader del Pd -. Solo così si può pensare a un aggiustamento dell'articolo 18, una manutenzione, purché non salti il concetto dell'articolo 18". E' così che Bersani rimette in ordine i temi sulla riforma del mercato del lavoro. "E' in corso - afferma - un processo di deprivazione del valore del lavoro e da lì bisogna partire. Sull'articolo 18 si può pensare a una manutenzione perché ci sono limiti, ad esempio il reintegro dopo 7-8 anni ha poco senso".



"Il governo? Non è di sinistra ma condividiamo alcune priorità"

"Non posso definirlo un governo di sinistra o di centrosinistra perché non farà il 100 per cento di quello che faremmo noi. Ma rifiuto lo schema per cui l'esecutivo Monti sia un governo di destra perché saluto con soddisfazione il ritorno di alcuni temi come la lotta all'evasione, le liberalizzazioni, l'impegno per infrastrutture e servizi", aggiune ancora Bersani, intervenuto all'iniziativa per le donne a Napoli.



"Compatteremo il centrosinistra"

"Penso che riusciremo a compattare un centrosinistra di governo che dia garanzie, non come quelli ultimi", aggiunge ancora Bersani. A suo giudizio, questo centrosinistra potrà "rivolgersi alle forze moderate di centro". Quanto al centrodestra "ci sono in corso molte ipotesi, molte suggestioni. Se c'è bel tempo - ragiona Bersani - molto è possibile, ma se questo Paese è di fronte a problemi seri e non risolti alla fine di questa legislatura, credo che l'assetto bipolare si confermi in modo piuttosto acceso e la novità sarà solo una disaffezione radicale al sistema". Per Bersani, dunque, occorre mettersi in una "logica di bipolarismo più civile e flessibile. Ritengo poco probabile un giro di boa del centrodestra, che dalle ceneri del berlusconismo venga fuori quella destra che c'è in Europa".