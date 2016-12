foto Ap/Lapresse 16:34 - "Fui io a indicare Monti nel 1994 come Commissario Europeo e a confermargli la fiducia per il secondo mandato. Conosco bene la sua serietà e competenza, e gli sono al fianco con lealtà". Così Silvio Berlusconi in un'intervista all'Efe, l'agenzia di stampa spagnola. "Non sono mai stato tradito da Napolitano, sono stato io a fare un passo indietro" ha aggiunto il Cavaliere. Idee chiare sull'articolo 18: "Bisogna parlarne". - "Fui io a indicare Monti nel 1994 come Commissario Europeo e a confermargli la fiducia per il secondo mandato. Conosco bene la sua serietà e competenza, e gli sono al fianco con lealtà". Così Silvio Berlusconi in un'intervista all'Efe, l'agenzia di stampa spagnola. "Non sono mai stato tradito da Napolitano, sono stato io a fare un passo indietro" ha aggiunto il Cavaliere. Idee chiare sull'articolo 18: "Bisogna parlarne".

"Lavoriamo nell'interesse dell'Italia"

"In questo momento - aggiunge Berlusconi - dobbiamo tutti lavorare nell'esclusivo interesse dell'Italia. Anzi, lo incoraggio a portare a termine il lavoro iniziato e ad affrontare senza esitazioni tutte le misure necessarie per liberarci dalle incrostazioni strutturali e burocratiche che ostacolano la crescita. Mi aspetto pure che faccia sentire la voce dell'Italia in Europa con ancor maggiore forza e determinazione".



"Ero nel giusto - prosegue il Cavaliere - quando dicevo che le misure d'austerità non sarebbero bastate e bisognava cambiare le regole di questa Europa che e' un'unione monetaria ma non politica, con una banca centrale priva degli strumenti di qualsiasi altra banca centrale come il battere moneta o essere prestatore di ultima istanza. Sono stato il primo a dire che bisognava investire per far ripartire le economie, e che gli investimenti infrastrutturali dovrebbero essere favoriti dall'emissione di bond europei".



"Non mi ricandido"

"Mi presenterò per il Parlamento, ma non mi candiderò alla presidenza del Consiglio", promette ancora Berlusconi durante l'intervista. "Il Popolo della Libertà, il partito che ho fondato, ha eletto all'unanimità come segretario un giovane bravissimo, Angelino Alfano, che ha 35 anni meno di me. Tutta la mia generazione deve fare un passo indietro e lasciare spazio ai più giovani - spiega -. Io avrò un ruolo da padre fondatore. Darò il mio contributo alla campagna elettorale quando la parentesi del governo tecnico si chiuderà e quando riprenderà il corso normale della democrazia. Ripeto: non è mia intenzione candidarmi per la sesta volta a fare il presidente del Consiglio. Questo non significa che verrà meno il mio impegno, in altri modi e forme, per realizzare il traguardo che continuo a coltivare di un'Italia veramente democratica e libera".



"Posto fisso? Monti ha ragione: l'articolo 18 non può essere un tabù"

"Monti voleva dire che nel mondo di oggi, più di ieri, l'obiettivo non puù essere mai il posto di lavoro fisso, ma il lavoro in sè", dice ancora Berlusconi. "Nessuno meglio di me - aggiunge - può sposare questa tesi. Nella vita non mi sono mai fermato, nè adagiato sui successi, ho sempre affrontato sfide nuove: costruzioni, televisione, sport, politica. Nelle mie aziende, del resto, ho sempre valorizzato i giovani. Monti non voleva certo elogiare il precariato".



"Mai sentito tradito da Napolitano"

"Se mi sento tradito dal presidente Napolitano per aver appoggiato la candidatura di Monti a scapito del mio governo? Niente affatto. Sono stato io a scegliere di dimettermi e a fare un passo indietro pur avendo ancora la maggioranza nei due rami del Parlamento e senza che il mio governo fosse mai stato sfiduciato", ha detto Silvio Berlusconi, aggiungendo: "L'ho fatto per senso di responsabilità e per senso dello Stato, per togliere pretesti a chi speculava sull'Italia".