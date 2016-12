Expo 2015, allarme finanziamenti

19:01

- Bruno Tabacci, assessore al Bilancio del Comune, interviene a proposito dell'Expo di Milano: "Non è un cammino di rose e fiori". Poi, approvando la decisione del governo Monti di dire "no" alla candidatura alle Olimpiadi di Roma del 2020, perché troppo onerosa per le casse statali aggiunge: "Il governo ha detto che non c'è un euro. Immaginiamoci se dovevamo caricarci anche le Olimpiadi".