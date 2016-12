16:50 - Continuano le polemiche sulla questione dei giovani e il lavoro. Il deputato Giorgio Stracquadanio ha definito "sfigati, per varie ragioni" chi guadagna 500 euro al mese.

Il deputato del Pdl, intervenuto alla puntata di "Punto e a capo" su Class Tv, ha affermato che "per fortuna sono poche centinaia di migliaia" le persone in Italia che guadagnano meno di 500 euro al mese perché altrimenti "avremmo i morti di fame per le strade". Stracquadanio ha inoltre dichiarato che lui non ha mai guadagnato così poco perché, sin da quando era all'Università, ha sempre lavorato sodo.