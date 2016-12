foto LaPresse 15:12 - Angelino Alfano, Pierluigi Bersani e Pierferdinando Casini hanno raggiunto un accordo sulle riforme istituzionali ed entro due-tre settimane potrebbero presentare alle commissioni parlamentari un testo condiviso. Nel testo oggetto del vertice dei tre leader di Pdl, Pd e Terzo polo, si prevede la riduzione del numero dei parlamentari e il superamento del bicameralismo perfetto. Ma per Alfano non c'è nessuna maggioranza politica che lega Pdl a Pd. - Angelino Alfano, Pierluigi Bersani e Pierferdinando Casini hanno raggiunto un accordo sulle riforme istituzionali ed entro due-tre settimane potrebbero presentare alle commissioni parlamentari un testo condiviso. Nel testo oggetto del vertice dei tre leader di Pdl, Pd e Terzo polo, si prevede la riduzione del numero dei parlamentari e il superamento del bicameralismo perfetto. Ma per Alfano non c'è nessuna maggioranza politica che lega Pdl a Pd.

Nel testo, frutto delle intese raggiunte durante il lavoro preparatorio delle ultime settimane e confermato dal vertice dei tre leader, si prevede, oltre alla riduzione del numero dei parlamentari e al superamento del bicameralismo perfetto, anche la sfiducia costruttiva, il potere di nomina e revoca dei ministri da parte del presidente del Consiglio, la riforma dell'articolo 117 della Costituzione.



Legge elettorale: ancora non conclusa intesa

Mentre sulla legge elettorale non si è raggiunta un'intesa conclusiva.



La legge per fine anno

L'iter a cui stanno pensando i tre leader dovrebbe essere rapido: entro due-tre settimane si presenterà alle commissioni parlamentari un testo condiviso, entro l'estate ci dovrebbe essere la prima lettura, in autunno la seconda lettura e nell'inverno, forse già a dicembre, la terza e quarta lettura previste dalla Carta. Quanto alla legge elettorale, la riforma potrebbe essere avviata dopo la prima lettura delle riforme costituzionali.



Ottimisti i presidenti delle Camere

I presidenti delle Camere si dicono ottimisti. Per Renato Schifani, presidente del Senato, "i tempi sono ristretti, ma con un po' di buona volontà ce la possiamo fare se c'è condivisione politica. Sono fiducioso".



Alfano esclude maggioranza politica con Pd

"Sulle riforme pensiamo davvero di potercela fare" ha spiegato il segretario Pdl, Angelino Alfano. "Andremo avanti perché serve all'Italia. Pensiamo che il Paese abbia bisogno di istituzioni più efficaci. Noi riteniamo che tutto ciò si possa fare anche nel corso di questa legislatura, prima che il governo compia il proprio compito". Tuttavia, Alfano specifica che "noi stiamo ragionando sui temi istituzionali. Non c'è nessuna maggioranza politica che lega noi e il Pd perché abbiamo poco in comune dal punto di vista del programma di governo per l'Italia". "Si può condividere anche un obiettivo tra partiti che, sulle tematiche squisitamente di governo, magari la pensano diversamente".



Bersani: "Ora il Parlamento prenda il ritmo"

"Sì, c'è un'intesa sulla riduzione del numero dei parlamentari e anche sulla riforma del bicameralismo perfetto". Ora il Parlamento deve "prendere il ritmo". Ha detto il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani.



Casini: "non è follia ricandidare Monti"

Mentre il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, è intervenuto sul ruolo dell'attuale premier. "Quando sento dire che Monti non si deve presentare alle prossime elezioni mi pare di sentire una follia: io spero che si possano aggregare il massimo delle persone ora esterne alla politica", ha detto Casini, parlando all'Esecutivo nazionale della Rosa per l'Italia. "Se la politica non capisce che ha un modo per rilanciare il proprio ruolo è come se dichiarasse il suo fallimento. Io non credo che andremo alle elezioni con questo equilibrio politico e con questi partiti".