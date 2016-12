Fornero: "Riformare ammortizzatori"

12:29

- Il governo punta a una "profonda revisione degli ammortizzatori sociali". L'annuncio arriva dal ministro del Lavoro, Elsa Fornero, che ha spiegato come la riforma va attuata "secondo logiche di ampliamento della platea dei potenziali beneficiari". Il ministro ha poi aggiunto che per quest'anno, per via della crisi, non verrà toccato lo strumento della cassa integrazione.