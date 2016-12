Tessere Pdl, Alfano: "Non ci saranno trucchi"

foto LaPresse 10:03 - Dai microfoni de "La telefonata" di Belpietro, Angelino Alfano torna a parlare della querelle sulle tessere fasulle del Pdl. "Con la norma anti-furbetti non c'è alcuna possibilità che qualcuno che non si sia iscritto volontariamente possa contribuire all'esito del congresso: sono esclusi trucchi o inganni - ha spiegato il segretario del partito -. Chi partecipa ai congressi deve presentare la carta di identità e confermare di aver pagato la quota". - Dai microfoni de "La telefonata" di Belpietro, Angelino Alfano torna a parlare della querelle sulle tessere fasulle del Pdl. "Con la norma anti-furbetti non c'è alcuna possibilità che qualcuno che non si sia iscritto volontariamente possa contribuire all'esito del congresso: sono esclusi trucchi o inganni - ha spiegato il segretario del partito -. Chi partecipa ai congressi deve presentare la carta di identità e confermare di aver pagato la quota".

"Se ci sono state infiltrazioni camorristiche, come qualcuno denuncia, vigileremo - assicura Alfano -. Nel caso manderemo dei commissari a verificare la regolarità della situazione e se necessario sospenderemo i congressi". "Va anche detto - aggiunge Alfano - che se ci sono camorristi o mafiosi iscritti nel Pdl che se ne vanno in giro per strada liberamente, il problema non è del Pdl ma del Paese".



Il segretario prosegue spiegando che "abbiamo 1,2 milioni di iscritti, il numero più alto in Europa. Se qualcuno è stato iscritto contro la propria volontà non succederà nulla, c'è infatti una norma anti furbetti che vieta il voto ai congressi per delega. Ai nostri congressi si vota solo di persona e con la carta di identità in mano. Chi ha fatto il furbetto quindi non ne avrà alcun beneficio".



E che cosa succederà ai "furbetti"? "Li cacceremo - assicura Alfano - e non faranno carriera nel Pdl. Siamo stati accusati di essere un partito di plastica, ma ora siamo un partito vero con nomine vere. Come in tutte le democrazie vere ci sono costi da sostenere: caso per caso staneremo furbetti e faremo calare la maschera ai perdenti che non sanno perdere e ora alzano il ditino".