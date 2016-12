Consulta boccia tassa su calamità

17:06

- La Corte Costituzionale ha dichiarato non costituzionale la cosiddetta "tassa sulla disgrazia". La norma stabilisce che, in caso di calamità naturali, le Regioni, prima di poter accedere a eventuali aiuti da parte dello Stato, debbano aumentare le proprie addizionali fiscali per recuperare i fondi per l'emergenza. A impugnare il provvedimento, introdotto l'anno scorso nel Milleproroghe, erano state sei Regioni.