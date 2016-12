foto LaPresse 09:46 - Il rapporto tra Pdl e Lega non è in discussione. Ne è convinto Silvio Berlusconi, ottimista sul futuro di un nuovo accordo col Carroccio. "La Lega in primavera intende andare da sola, ma sono certo che la collaborazione continuerà", ha detto a "La telefonata" di Belpietro. "Il Pdl sosterrà il governo Monti fino a quando potremo portare in Parlamento quelle riforme che sono assolutamente indispensabili", ha aggiunto. - Il rapporto tra Pdl e Lega non è in discussione. Ne è convinto Silvio Berlusconi, ottimista sul futuro di un nuovo accordo col Carroccio. "La Lega in primavera intende andare da sola, ma sono certo che la collaborazione continuerà", ha detto a "La telefonata" di Belpietro. "Il Pdl sosterrà il governo Monti fino a quando potremo portare in Parlamento quelle riforme che sono assolutamente indispensabili", ha aggiunto.

Insomma, Lega e Pdl non sono separati anche se, ammette Berlusconi, "in questo momento i leghisti hano bisogno di dimostrare la loro identità e pensano di andare da soli alle amministrative, ma la collaborazione è robusta e leale e continuerà ancora".



"Toghe, bene Napolitano

Il leader del Pdl è poi intervenuto a proposito dell'intervento di mercoledì del Presidente della Repubblica a proposito del Csm, dicendo: "Il Capo dello Stato ha fatto bene, io ho la coscienza di aver servito in questi mesi il mio Paese e sono stato ripagato con l'accanimento dalla magistratura". Questo il commento di Berlusconi all'appello di Napolitano che, ha spiegato Belpietro, "ha detto ai magistrati di stare più zitti e di esternare di meno".



"La mia amarezza - ha proseguito Berlusconi - è che dopo tanto impegno messo per il mio Paese vengo trattato peggio di un delinquente, con accuse inconsistenti".



"Monti avanti fino alle riforme"

Quanto all'attuale premier Monti, secondo Berlusconi deve restare "fino a quando, attraverso questo governo, si potranno portare in Parlamento quelle riforme indispensabili da realizzare per il Paese, e per ottenere le quali io mi sono fatto da parte".



"Il mio gesto - ha ripreso - è unico nella storia della Repubblica. Noi siamo maggioranza nel Parlamento e ci siamo fatti da parte per il governo dei tecnici, questo non solo per approvare le leggi d'emergenza chieste dall'Europa, ma soprattutto per poter approvare in Parlamento quelle riforme che sono l'architettura costituzionale del Paese, senza le quali non lo si può modernizzare: meno deputati, la Corte costituzionale, i poteri del premier, la riforma della giustizia, del fisco e del lavoro. Sono tutte riforme che una forza politica non può fare da sola".