Scambi di battute al vetriolo tra il premier Mario Monti e l'europarlamentare della Lega, Francesco Speroni. Teatro dello scontro è stato l'europarlamento di Strasburgo. Ad accendere la miccia proprio Speroni: "Monti ci spieghi se è andato negli Usa a trovare i complici o i padroni". Replica ironica del premier: "Intervento filosofico, mi riservo la risposta". E Speroni chiude: "Mi prende per i fondelli".

"Ho ancora il dubbio se Monti, a Wall Street, abbia incontrato i suoi complici o i suoi padroni". Così Speroni, capogruppo Lega Nord a Strasburgo, ha attaccato il premier, riferendosi al viaggio in Usa dai "maestri di quella finanza che ci ha ridotti nello stato che i cittadini Ue e di Eurolandia ben conoscono, a partire dai portafogli". "Complici - ha proseguito Speroni - perché, da decennale commissario europeo, Monti condivide la responsabilità della situazione economico finanziaria dell'Unione. Padroni, perché da quando ha assunto la veste di capo di governo, senza passare per democratiche elezioni, egli sta brillantemente provvedendo a depredare i contribuenti, assumendo la funzione di ufficiale pagatore della finanza internazionale". Nel finale dell'intervento il presidente Martin Schulz ha tolto la parola a Speroni per aver sforato il limite di tempo.



Monti replica con la solita ironia

"Mi riservo di poter esaminare nel testo trascritto, per la complessità dei punti filosofico-sistemici che l'intervento presenta, le parole che l'on. Speroni ha voluto indirizzarmi e delle quali lo ringrazio vivamente". Così Monti ha ironizzato sull'intervento di Speroni in sede di replica nell'emiciclo della plenaria a Strasburgo.



Speroni: "Ha cercato di prendermi per i fondelli"

"Monti ha cercato di prendermi per i fondelli". Così ha controribattuto Speroni. "Io nel Parlamento europeo non faccio filosofia ma politica - ha aggiunto - non uso i termini complessi ai quali lui è aduso, frequentando le aule universitarie. Io che frequento la gente normale mi esprimo semplicemente".