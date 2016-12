Colle: dialogo su riforma giustizia

18:49

- "Io auspico che in questo scorcio di legislatura si vada verso una dialettica politica più costruttiva". Lo ha affermato al Csm il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, aggiungendo: "Ciò in previsione di una democrazia dell'alternanza che non sfoci in una conflittualità paralizzante". "La crisi della giustizia può essere superata solo attraverso scelte condivise", ha poi concluso il capo dello Stato.