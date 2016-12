Il premier Monti: "Sacrifici non imposti dall'Ue"

foto Ap/Lapresse Correlati Redditi dei ministri online, che ne pensi? 16:55 - "I sacrifici chiesti non sono imposti dall'Europa ma necessari per il miglioramento della vita economica, sociale e civile degli italiani nell'interesse dei nostri figli". Lo ha ribadito il premier Mario Monti nel suo intervento al Parlamento Europeo. "L'Italia - ha detto Monti - è impegnata in una complessa corsa per uscire dall'emergenza: stiamo gradualmente riuscendo a togliere il nostro Paese dalla zona d'ombra". - "I sacrifici chiesti non sono imposti dall'Europa ma necessari per il miglioramento della vita economica, sociale e civile degli italiani nell'interesse dei nostri figli". Lo ha ribadito il premier Mario Monti nel suo intervento al Parlamento Europeo. "L'Italia - ha detto Monti - è impegnata in una complessa corsa per uscire dall'emergenza: stiamo gradualmente riuscendo a togliere il nostro Paese dalla zona d'ombra".

Impegno che diventa "imperativo essenziale" perché bisogna "evitare di scaricare oneri sulle future generazioni".Parlando delle Olimpiadi, ha poi spiegato: "Ho dovuto prendere una decisione difficile, dicendo no a un magnifico progetto: c'è stata molta delusione". "Ma l'impressione è - ha poi aggiunto - che l'opinione pubblica abbia capito".



Nel suo discorso al Parlamento di Strasburgo, Monti ha continuato affermando che l'Italia "ha una materia prima sempre più rara, un'opinione pubblica favorevole al'Unione europea". Per quanto riguarda le politiche Ue invece ha proseguito: "L'Europa deve conciliare la disciplina di bilancio e la crescita, non bisogna abbassare la guardia dopo l'approvazione del fiscal compact". Sugli Stability bond, ha ricordato : "Non sono strumenti di indisciplina, ma piuttosto di maggiore integrazione dei mercati finanziari".



"In Europa non esistono buoni e cattivi - ha aggiunto -: dobbiamo sentirci tutti corresponsabili delle cose fatte del passato e soprattutto nella costruzione dell'avvenire". "Il rischio principale in questa fase - ha ammonito Monti - è che questa crisi diventi fattore di disgregazione europea. Un rischio che esiste".



"E' profondamente possibile conciliare democrazia e integrazione" a livello Ue. E' infine l'appello del premier, per un ruolo più forte delle istituzioni comunitarie attuali già esistenti, in particolare del Parlamento europeo, "unica istituzione eletta a suffragio universale" in tutta Europa.



Il governo, ha poi spiegato Monti, non prevede "misure ulteriori per il consolidamento di bilancio", dopo le previsioni negative sul Pil. Il presidente del Consiglio ha poi spiegato che l'obiettivo di pareggio di bilancio 2013 è stato messo "al sicuro, avendo usato previsioni molto pessimistiche". Da Strasburgo, dopo il discorso all'Europarlamento, Monti ha aggiunto che "le azioni prese dall'esecutivo per contrastare l'evasione sono molto incisive. I risultati li vedremo".