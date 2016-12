Arresto Tedesco, Senato dice no

14:20

- La Giunta delle immunità del Senato, con 12 sì e 7 no, archivia la nuova richiesta d'arresto a carico dell'ex senatore del Pd, Alberto Tedesco, avanzata dalla Procura di Bari, per l'inchiesta sulla gestione della sanità in Puglia. Hanno votato a favore Pdl e Lega, contro Pd e Idv che hanno protestato per la "strage di diritto".