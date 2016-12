Lavoro, Marcegaglia: ok a riforma

13:33

- "Siamo qui tutti, sindacati e imprese, con grande senso di responsabilità. Stiamo lavorando bene". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emma Marcagaglia, aggiungendo: "Siamo interessati a fare una buona riforma del mercato del lavoro. Ci sono i presupposti per fare un ragionamento significativo". "Ma - aggiunge - per noi la riforma significa flessibilità in entrata, ammortizzatori sociali e flessibilità in uscita".