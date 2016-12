Il ministro del Welfare, Elsa Fornero, non intende trattare separatamente il tema della riduzione del numero dei contratti e quello dei licenziamenti e dell'articolo 18. "Deve essere chiaro: il tema del riordino dei contratti e della flessibilità in entrata è subordinato al tema della flessibilità in uscita". Fornero ha aggiunto però che non ci sara' "nessun aut aut" del governo che pensa a due criteri "fondamentali": preservare la flessibilità e eliminare gli abusi.

Il confronto fra governo e parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro dovrebbe riprendere lunedì al ministero del Welfare



Bonanni: "Soluzione apprendistato ci soddisfa"

"Sull'apprendistato si può lavorare come canale principale per dare lavoro ai giovani. Questo è un fatto importante. Si può dire con certezza, e per noi è un motivo di conforto, che il governo pensa che lo strumento principale per i giovani è l'apprendistato. Questo ci soddisfa". Così il segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni, durante una conferenza stampa a palazzo Chigi al termine del terzo round della trattativa tra governo e parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro.



Camusso; "Partiti col piede giusto ". Ma sull'art.18 è sempre muro

flessibilità malata che io, ha detto "chiamo precarietà". E' bene, ha aggiunto, che si lavori contro gli "abusi". "Se dovessimo giudicare dall'atteggiamento delle proposte fatte oggi, possiamo dire che si avvia un negoziato che parte con il piede giusto dato che si cercano delle risposte da dare ai giovani".



Resta difficile però l'approccio sulla flessibilità in uscita. "Sappiamo il tema dell'articolo 18 c'è" sul tavolo ma "per noi questo tema non c'è" ha detto il leader della Cgil, aggiungendo che si possono discutere solo i tempi del processo del lavoro: "Non c'è uno scambio con qualcos'altro", ha aggiunto.



Marcegaglia: ok alla riforma del lavoro, sul tavolo anche flessibilità in uscita

"Siamo qui tutti, sindacati e imprese, con grande senso di responsabilità. Stiamo lavorando bene". Questo l'intervento del presidente di Confindustria, Emma Marcagaglia, che ha aggiunto: "Siamo interessati a fare una buona riforma del mercato del lavoro. Ci sono i presupposti per fare un ragionamento significativo. Ma per noi la riforma significa flessibilità in entrata, ammortizzatori sociali e flessibilità in uscita".



"Il ministro - aggiunge la leader degli industriali - ha confermato che sul tavolo ci sono tutti gli argomenti, compresa la flessibilità in uscita". Intanto, il vicepresidente di Confesercenti Mauro Bussoni, in rappresentanza di Rete imprese italia, ha detto che il governo realisticamente non interverrà sugli ammortizzatori sociali entro i prossimi diciotto mesi.