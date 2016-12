Lavoro, via al confronto con le parti sociale

foto Ap/Lapresse 08:31 - Meno protezioni e più flessibilità, accompagnate da tutele e ammortizzatori: Mario Monti riassume così la proposta al centro del confronto con le parti sociali sulla riforma del lavoro che si apre a Palazzo Chigi. La leader della Cgil, Susanna Camusso, invoca che sia "davvero un negoziato", mentre la Fiom ha proclamato uno sciopero generale per il 9 marzo. Il premier avverte: "Non potremmo fermarci se a quel tavolo non ci fosse un accordo". - Meno protezioni e più flessibilità, accompagnate da tutele e ammortizzatori: Mario Monti riassume così la proposta al centro del confronto con le parti sociali sulla riforma del lavoro che si apre a Palazzo Chigi. La leader della Cgil, Susanna Camusso, invoca che sia "davvero un negoziato", mentre la Fiom ha proclamato uno sciopero generale per il 9 marzo. Il premier avverte: "Non potremmo fermarci se a quel tavolo non ci fosse un accordo".

Le parti sociali si dicono pronte a trattare, ma chiedono che il governo scopra le carte per cominciare un vero negoziato.



Al termine del confronto tra sindacati e imprese, durato un paio d'ore in Confindustria, ieri il leader della Cgil, Susanna Camusso, aveva spiegato: "Arriveremo con l'opinione che bisogna passare a una stagione più negoziale del confronto". Basta "titoli" e "annunci", ora il governo faccia "proposte di merito": e' necessario che ci sia "un salto di qualità nel merito della discussione che si cominci davvero un negoziato per definire quali sono i confini e i contenuti della riforma che il governo ha più volte annunciato".