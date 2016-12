Monti: "Gli italiani continuino così e lo spread scenderà a zero. Venerdì Merkel a Roma"

foto Ap/Lapresse 21:20 - "Se gli italiani andranno avanti con questo senso di responsabilità e con questa maturità mi permetto di non mettere un limite ad uno spread che può anche arrivare ad una differenza zero". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Monti. Il premier poi ha annunciato che "venerdì 17 la cancelliera tedesca Angela Merkel sarà a Roma". "Avremo un dialogo approfondito" anche sulla Grecia, ha spiegato Monti. - "Se gli italiani andranno avanti con questo senso di responsabilità e con questa maturità mi permetto di non mettere un limite ad uno spread che può anche arrivare ad una differenza zero". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Monti. Il premier poi ha annunciato che "venerdì 17 la cancelliera tedesca Angela Merkel sarà a Roma". "Avremo un dialogo approfondito" anche sulla Grecia, ha spiegato Monti.

Moody's, "bene la reazione dei mercati"

"Il giudizio era atteso e non fa più sorpresa. Bene che i mercati non abbiano battuto ciglio su una notizia comunque negativa ma non dobbiamo essere troppo generosi con noi stessi perché se uno spread a 366 è meglio di uno a 370 deve comunque scendere". Così il premier, parlando a SkyTg24, interviene sul declassamento di Moody's.



Lavoro, "senza accordo non ci fermeremo"

Mario Monti ribadisce la volontà di arrivare a un accordo con le parti sociali sul mercato del lavoro "entro marzo", ma aggiunge: "Non potremmo fermarci se a quel tavolo non ci fosse un accordo, ma operiamo perché a quel tavolo l'accordo ci sia. Certo non un accordo purchessia".



"Servono meno protezioni e più flessibilità"

La riforma del lavoro "va nel senso di togliere un po' di protezione ai soggetti protetti", pensiamo ad esempio alle professioni, ma soprattutto "mira essenzialmente a rendere più interessante per le imprese assumere giovani e questo può venire solo con una maggiore flessibilità, accompagnata ovviamente da tutele e ammortizzatori". "I giovani - ha aggiunto - oggi sono veramente emarginati, spesso disperati e a ragione".



Fisco, "possibile che a settembre l'Iva non aumenti"

Il presidente del Consiglio ha annunciato che "è possibile" che a settembre l'Iva non aumenti: "Le clausole di salvaguardia erano dei buchi nei quali si poteva andare a cadere. E una parte della durezza del Salva Italia era dedicata" a evitarlo. Monti ha aggiunto che il governo "intende andare oltre dal punto di vista della riforma fiscale".



Grecia, "chiudere quanto prima la vicenda"

Sulla Grecia, ha spiegato Monti, l'Italia è "favorevole a soluzioni che chiudano la vicenda" anche per il "beneficio" che ne avrebbe l'Eurozona e i Paesi più a rischio e, senza voler anticipare giudizi, riteniamo che Atene abbia fatto "passi importanti".



Ici alla Chiesa, "presto i risultati"

Farà pagare l'Ici alla Chiesa? "Faremo una precisazione su questo tema dell'uso commerciale o non commerciale degli immobili in relazione all'Ici. Sto analizzando molto il tema e preso sarò in grado di dire con quale risultato", ha risposto Monti.