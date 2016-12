Lavoratori amianto, ok benefici

14:55

- Sono stati prorogati i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, come dice un emendamento al decreto legge Milleproroghe approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio in Senato. Previsto inoltre un giro di vite sul fronte delle truffe. Il testo del dl passa ora all'esame dell'Aula di Palazzo Madama, che è stata convocata per le 16,30.