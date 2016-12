La Lega lancia sito di denunce contro immigrati

foto LaPresse 15:44 - La Lega Nord lancerà un sito di denunce contro "fatti e comportamenti di rilievo degli immigrati extracomunitari", esattamente come ha già fatto il partito olandese Pvv, guidato dallo xenofobo Gert Wilders. L'annuncio è stato dato dall'eurodeputato leghista Mario Borghezio, il quale ha precisato che l'iniziativa viene promossa dai "Volontari Verdi" in collaborazione con il consigliere comunale di Milano, Max Bastoni. - La Lega Nord lancerà un sito di denunce contro "fatti e comportamenti di rilievo degli immigrati extracomunitari", esattamente come ha già fatto il partito olandese Pvv, guidato dallo xenofobo Gert Wilders. L'annuncio è stato dato dall'eurodeputato leghista Mario Borghezio, il quale ha precisato che l'iniziativa viene promossa dai "Volontari Verdi" in collaborazione con il consigliere comunale di Milano, Max Bastoni.

Secondo Bastoni e Borghezio il sito sarà "uno spazio di libertà aperto alla collaborazione di tutti, uomini e donne delle forze dell'ordine ovviamente compresi, ai quali garantiremo l'anonimato".



"Troppe situazioni negative o, quantomeno, censurabili - spiegano i promotori dell'iniziativa patrocinata dall'associazione 'Volontari Verdi', responsabile del sito - rimangono, per vari motivi, prive di adeguati riscontri e formali denunce sia alle competenti autorità, sia alla stessa opinione pubblica, perché filtrate dai mass media sottoposti alla dittatura del 'politicamente corretto"'.



L'iniziativa si ispira a quella partita dal partito Pvv olandese che, sottolineano gli esponenti leghisti, in pochi giorni ha già raccolto in Olanda 30mila segnalazioni, attirandosi ovviamente i fulmini di tutto l'armamentario demagogico dei filo-immigrazionisti".



Nel sito non mancheranno "contenuti culturali e metapolitici di riferimento per tutta la vasta area dell'orgoglio patriottico padano".



"Ci attendiamo da questa iniziativa - aggiunge Borghezio - un mare di segnalazioni provenienti da città, paesi, frazioni e quartieri del nostro territorio in cui è maggiore e più pericolosa la presenza di un'immigrazione irregolare e/o clandestina". Insomma si vuole mostrare "il volto negativo di certa immigrazione" senza "l'occhiuto controllo della censura che si abbatte inesorabilmente sulle opinioni sgradite alla cultura dominante".



La Ue denuncia sito razzista ma non può chiuderlo

Intanto, la Commissione Europea condanna per voce di diversi commissari il sito del Pvv, che incita a denunciare gli immigrati dell'Europa dell'Est. Ma sottolinea che non ha le competenze per farlo chiudere, autorità che spetta invece all'Olanda.