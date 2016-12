Fornero: "Stop pensioni esodati"

20:43

- I lavoratori esodati non rientreranno nella platea dei dipendenti che, grazie al Dl Milleproroghe, potranno andare in pensione con il vecchio sistema. Lo stop arriva infatti dal ministro Elsa Fornero che ha chiesto di affrontare in "un altro provvedimento" il nodo dei lavoratori che hanno avviato un percorso di uscita dall'attività e di "scivolo" verso la pensione con strumenti di sostegno come la cassa integrazione e la mobilità.