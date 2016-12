Espulso dal Pd, Luigi Lusi fa causa al partito

foto Ansa Correlati Lusi espulso dal Partito democratico 12:01 - L'ex tesoriere della Margherita, il senatore Luigi Lusi, accusato di aver sottratto dai conti del partito almeno 13 milioni di euro, ha detto che intenterà causa al Pd per la sua espulsione dal partito. "La decisione del Partito democratico - spiega - mi è sembrata fuori dalla misura e dalle regole. Ma ciò che più mi crea problemi è che ho preso un impegno di non parlare e quindi non posso rispondere a numerose stupidaggini che sento e che leggo". - L'ex tesoriere della Margherita, il senatore Luigi Lusi, accusato di aver sottratto dai conti del partito almeno 13 milioni di euro, ha detto che intenterà causa al Pd per la sua espulsione dal partito. "La decisione del Partito democratico - spiega - mi è sembrata fuori dalla misura e dalle regole. Ma ciò che più mi crea problemi è che ho preso un impegno di non parlare e quindi non posso rispondere a numerose stupidaggini che sento e che leggo".

Passando poi a parlare del contributo ai partiti, Lusi ha sottolineato: "Ho già detto in un dibattito pubblico che noi dovremo assimilare il nostro sistema a quello europeo che è apparentemente più burocratico e farraginoso ma sicuramente molto più certo dal punto di vista della destinazione delle risorse".



Alfano: proporremo la riforma dei finanziamenti pubblici

"Noi come partito proporremo una riforma del finanziamento pubblico ai partiti in modo da rendere partecipi i cittadini", ha annunciato il segretario del Pdl Angelino Alfano, commentando a "Che tempo che fa" il caso Lusi. "Io vengo da un partito che non ha mai avuto bisogno di trucchi sui soldi - ha detto ancora Alfano - perché ci sono le fideiussioni di Berlusconi e non abbiamo bisogno dei finanziamenti privati".